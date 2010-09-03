АМКУ оштрафував Transafe Trading Limited

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Transafe Trading Limited» (м. Лімасол, Кіпр) на 20 тис. грн. за порушення конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Згідно з повідомленням, порушення полягало в здійснення концентрації шляхом придбання контролю над ТзОВ «Ведічеське екологічно чисте сільське господарство Махаріші» (с. Новокиївка, Херсонська обл.) і ТзОВ «Вішва Ананда» (с. Новокиївка, Херсонська обл.) без отримання дозволу органів комітету.

У повідомленні відзначають, що відповідач визнав порушення і зобов`язався сплатити штраф до державного бюджету, тому дозвіл на концентрацію наданий.