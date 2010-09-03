АМКУ дозволив AZENT LIMITED купити акції двох компаній

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії «AZENT LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «АФ «Подолівська» (м. Барвінкове, Харківська обл.) і ТОВ «АФ «Україна Нова» (с. Закутнівка, Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, дані придбання забезпечують покупцеві перевищення 50% голосів в найвищих органах управління емітентів.

Повідомляється, що компанія «AZENT LIMITED» з моменту створення не здійснює господарської діяльності і планує управляти корпоративними правами суб`єктів ведення господарства, з якими пов`язана відносинами контролю.

Довідка УНІАН. ТОВ «АФ «Подолівська» і ТОВ «АФ «Україна Нова» вирощують і реалізують сільськогосподарську продукцію.