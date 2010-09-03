УКАБ: Україна втрачатиме 1,5 млрд. грн. щорічно при скасуванні мита на соняшник

Втрати України при скасуванні експортного мита на насіння соняшнику складуть 1,5 млрд. грн. щорічно. Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на результати дослідження "Оцінка впливу відміни експортного мита на насіння соняшнику на економіку України", проведеного спільно УКАБ і компанією "Kiev Economics”.

Зокрема, при зростанні експорту насіння соняшнику і зменшенні обсягів його переробки в Україні втрати бюджетних надходжень щорічно складуть 275 млн. грн., споживчі витрати населення виростуть на 664 млн. грн, кормовий сектор збільшить витрати на 114 млн. грн, а доходи виробників олії знизяться на 442 млн. грн.

«Навіть з урахуванням можливих додаткових доходів аграріїв у розмірі 773 млн. грн, загальна зміна добробуту української економіки від скасування експортного мита буде негативною, на рівні понад 722 млн. грн. Ще більші втрати, які досягнуть 1 млрд грн, будуть від зменшення зайнятості в олієжировій промисловості», - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА відзначив, що міжнародні зобов`язання повинні кореспондуватися з внутрішньоекономічною політикою. Наприклад, після початку застосування санкцій за недотримання норм сівозмін, урожай насіння соняшнику в Україні може знизитися до 4,5 млн. тонн, а це означає, що половина виробничих потужностей в Україні простоюватиме. "Експорт соняшнику в таких умовах поставить галузь на грань зупинки", - констатує фахівець.

В УКАБ сподіваються, що українська переговорна група послідовно відстоюватиме інтереси вітчизняної економіки в ході переговорного процесу про створення зони вільної торгівлі з ЄС, де серед іншого обговорюється питання відміни експортних мит. "Зона вільної торгівлі важлива не сама по собі, а як інструмент просування інтересів української економіки", - відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА. На його думку, українські парламентарі повинні чітко визначити коло питань, поступки з яких неможливі з урахуванням збитків для АПК України.