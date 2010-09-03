Азаров: нестабільність цін - результат відсутності цивілізованого ринку

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що нестабільність цін в Україні є наслідком відсутності в країні цивілізованих ринкових умов.

Таку думку М. АЗАРОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми за останні роки вже переконалися, що виникають такі сплески і на масло, і на цукор, і ось зараз на гречку. У чому причина? У тому, що відсутній нормальний, цивілізований ринок в країні, який мав би хороші компенсатори. Ми такий ринок збудуємо обов'язково" - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що уряд обговорює заходи "трансформації і реформування продовольчого ринку".

"Головна ідея полягає у створенні таких можливостей, які б виключили ажіотажні сплески цін на ту або іншу продукцію", - пояснив він.

Зокрема, на думку М. АЗАРОВА, подорожчання гречки було пов'язане зі скороченням цього року посівних площ під цю культуру. "Значить, ми створимо стимули, щоб наступного року посіви збільшилися на стільки, на скільки буде потрібно", - додав він, зазначивши, що нинішній сплеск цін на гречку був штучним.

М. АЗАРОВ також наголосив на циклічності ситуації, пов'язаної з підвищенням цін на молоко і молочні продукти. "То ми заклопотані тим, що ціна на молоко падає, і вирізаємо корів, потім заклопотані тим, що ціна на молоко росте. А причина одна і та ж - відсутність стимулів. До речі, ця операція з вивезення зерна - це комплексна міра, націлена на те, щоб розвивати тваринництво в нашій країні. Насичення ринку - це найдієвіший механізм для стабілізації цін", - упевнений прем'єр.