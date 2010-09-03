Тігіпко: Кабмін збереже практику регулювання цін на соціальні товари

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд не планує відмовлятися від практики регулювання цін на соціально значущі товари.

Про це С. ТІГІПКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію про плани уряду скоротити перелік соціально значущих товарів, ціни на які регулює держава.

"Сьогодні піти на те, щоб повністю відпустити контроль за цінами - ні в якому разі. Така постанова - поки тільки провокація. Якогось остаточного варіанту немає. Тут ми підходитимемо надзвичайно обережно", - сказав С. ТІГІПКО.

У той же час віце-прем'єр визнав, що із такою пропозицією звернулися власники мережевих супермаркетів, але її поки тільки обговорюють.

"Дійсно, була така ініціатива, щоб вийти на більш ринкові методи боротьби зі зростанням цін на соціально значущі товари. Можливо, ми підемо на певні зміни, враховуючи позицію бізнесу. Бізнес говорить, що зараз ціни регулюють адміністрації, а є бізнес-підприємства, йдеться про мережі супермаркетів, яким дуже важко регулювати ціни на той же хліб в окремих областях. На якісь такі моменти ми можемо піти", - пояснив С. ТІГІПКО.