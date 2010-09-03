Цукрові заводи Тернопільщини почали сезон цукроваріння

Цукрові заводи Тернопільської області відкрили сезон цукроваріння.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації, переробку цукрового буряка першими почали ТОВ "Хоростківський цукровий завод" і ТОВ "Борщівський цукровий завод". На підприємства вже надійшло 50,344 т цукрового буряка, з них перероблено 27,702 тис. т. Вироблено 723 т цукру.

У свою чергу, у ДП "Тернопільстандартметрологія" повідомили, що цього року прийом цукрового буряка від господарств, фермерів і одноосібників проводитиметься на 10-ти пунктах: Козівському, Бучацькому, Борщівському, Збаразькому, Чортківському, Ланівецькому, Хоростківському, Скалацькому, Деренівському та Товстенському.

За даними ДП "Тернопільстандартметрологія", усе вагове господарство бурякопунктів, зокрема, автомобільні ваги, товарні ваги, гирі пройшли державну перевірку. Також пройшли атестацію сировинні лабораторії бурякопунктів, які здійснюватимуть контроль якості сировини за усіма показниками, які передбачені чинним стандартом на цукровий буряк.

Особливу увагу при цьому приділять визначенню загальної забрудненості і цукристості буряка.