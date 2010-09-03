Попов: «Київміськбуд» залишається власністю міської громади

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ наполягає на своїй позиції, що холдингова компанія "Київміськбуд" залишається власністю столичної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Я вважаю, що "Київміськбуд" не повинен повертатися, а він є власністю міста Києва. І це моя принципова позиція. І той, хто вважає, що це не власність територіальної общини нехай з нами сперечається", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, юристи, з якими він консультувався, з цим погоджуються.

О. ПОПОВ повідомив, що 5 жовтня відбудуться збори акціонерів компанії, на яких, він сподівається, будуть "розставлені усі крапки над "і" і дані відповіді на усі питання".

На питання журналістів, чи діє на сьогодні рішення Київради від 2007 року про дозвіл на продаж акцій "Київміськбуду", тих, що належать територіальній громаді столиці, і через що угоду про продаж цього пакету можна вважати діючою, О. ПОПОВ сказав: "Я можу нагадати, про всяк випадок, що був указ Президента про мораторій на приватизацію цього об'єкту".

Перший заступник голови КМДА ще раз підкреслив, що "Київміськбуд" залишається і залишатиметься у власності громади.

"І якби я не був переконаний у тому, що це так, я б ніколи не почав цю роботу", заявив О. ПОПОВ, додавши, що така ініціатива стосуватиметься й інших підприємств, які належать до комунальної власності, і де є подібні спірні питання.

Зокрема, за його словами, це стосується "Киїуводоканала" та "Київгазу".

"Ми вважаємо, що ті пакети акцій, які були півтора-два роки тому у Києва, вони у нас залишаються", - сказав О.ПОПОВ. (Власність київської громади в статутному фонді "Київводоканалу" складає 25,46%, "Київгазу" - 28,45% - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЄВ 2 вересня 2010 року заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговельній біржі фінансовій компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв'язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

Того ж дня, 2 вересня 2010 року, у прес-службі "Київміськбуду" повідомили, що власниками 80% акцій холдингу стали інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України в позові від 20 серпня 2010 року просить Госпсуд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА з ТОВ "Фінансова компанія "Новий регіон" (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов'язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" - ТОВ "Компанія "Термінал-реєстр" і ТОВ "Адрем" - повернути акції Києву.

ДКЦПФР з 6 серпня на виконання припису Генпрокуратури припинила на шість місяців оборот акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.