У всіх районах столиці сьогодні відбуваються сільськогосподарські ярмарки

За сприяння Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 4 вересня, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту міста у всіх районах столиці організовані сільськогосподарські ярмарки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

На ярмарках киянам та гостям столиці пропонується широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбуваються: у Голосіївському районі на вул. Саперно-Слобідській, 8; у Дарницькому районі по вул. Ревуцького; у Деснянському районі по вул. Сабурова; у Дніпровському районі по вул. Алма-Атинській, 109; в Оболонському районі на просп. Мінському, 2; у Печерському районі на пл. Л.Українки, 1; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі на розі вулиць Наумова та Підлісної; у Солом’янському районі по вул. Стадіонній; у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках кияни мають змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.