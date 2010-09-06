МНС: У лісах Криму зберігається висока пожежонебезпека

Кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій продовжило до п'ятниці, 10 вересня, оголошене раніше попередження у зв'язку з високою пожежонебезпекою в лісах регіону.

"До 10 вересня в лісах Криму місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека" - сказано в прес-релізі Управління, який має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, оперативний штаб Криму з мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежною безпекою переніс відкриття мисливського сезону в автономії на невизначений термін.