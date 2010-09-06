ОДА: у Житомирській обл. урожай зернових буде на чверть менше торішнього

Влада Житомирської області прогнозує, що урожай зернових і зернобобових культур в регіоні в поточному році буде на чверть менше торішнього.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, "в області вже зібрано близько 700 тис. тонн зерна, що на 25% менше, ніж було рік тому на цю дату".

При цьому М.ДЕЙСАН уточнив, що в регіоні почато прибирання кукурудзи на зерно "при хорошій врожайності".

"Якщо все буде нормально з погодою, то ми одержимо в області хороший урожай, який все ж таки (як мінімум) буде на чверть менше торішнього, коли було зібрано більше 1 млн. 300 тис. тонн зерна ", - сказав заступник губернатора області.

Він також закликав громадськість області і країни не створювати ажіотаж навколо цього, відзначивши, що "дещо менший за торішній урожай не повинен нікого лякати, оскільки аграрії виростили і зібрали все ж таки дуже хороший урожай – на рівні позаминулого року, коли в регіоні було вперше за багато років зібрано 1 млн. тонн зерна, а значить, немає жодних підстав говорити про те, що в Житомирській області не буде хліба, круп, муки".