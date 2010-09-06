У Черкаській обл. виробництво молочних продуктів виросло на 2,7%

У Черкаській області за 7 місяців цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги виробництва на підприємствах з виробництва молочних продуктів і морозива зросли на 2,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Наголошується також, що у січні-липні підприємствами з виробництва молочних продуктів і морозива реалізовано промисловій продукції на 749 млн. грн., що складає 6% загального обсягу реалізації продукції по області.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів відбулося за більшістю видів молочних продуктів, найбільше зросло виробництво вершків жирністю понад 8% (у 2,4 раза), морозива і харчової криги (на 44,5%), сира свіжого неферментованого і сира кисломолочного (на 12,6%). Зменшилося виробництво молока і згущених вершків – на 72,4%, молока обробленого рідкого – на 59,7%.