Завтра вдень температура по Україні підвищиться до 22°

У вівторок, 7 вересня, температура по Україні вдень підвищиться до 17-22°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в західній частині буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме дощ, місцями сильний. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі - 5-10°, вдень - 13-18°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 6-11°.

На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі - 7-12°, вдень - 17-22°; на півдні вночі - 10-15°, вдень - 20-25°, в Криму вночі - 16-21°, вдень - 23-28°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 17-22°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - близько 20°.

6 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 21-24°, в Дніпрі біля Києва - 19°.