Кабмін затвердив склад наглядової ради ДАК «Хліб України»

Кабінет міністрів України затвердив персональний склад наглядової ради Державної акціонерної компанії «Хліб України».

Відповідна постанова уряду (№800 від 2 вересня ц.р.) обнародувана на урядовому порталі.

Згідно з документом, до складу наглядової ради увійшли заступник міністра аграрної політики України Євген ЛАВРОВ, заступник голови Фонду держмайна Євген ГРИГОРЕНКО, директор Департаменту фінансів агропромислового комплексу і природоохоронних заходів Мінфіну Анатолій ДАНИЛИШИН, начальник відділу економіки аграрного сектора Департаменту розвитку секторів економіки Мінекономіки Сергій КАРАСЕВИЧ, начальник управління зв`язків з органами державної влади ДАК «Хліб України» Олександр СКРИПНИК і директор Українського НДІ продуктивності агропромислового комплексу Олександр СОБОВОЙ.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.