МінАП підвищило максимальну вартість зберігання зерна

Міністерство аграрної політики підвищило максимальну вартість зберігання зерна.

Відповідний наказ міністерства №476 від 6 серпня 2010 року «Про внесення змін до наказу МінАП від 23.02.2010 № 76» опублікований на сайті ВРУ.

Згідно з наказом, максимальна вартість послуг за зберігання пшениці, ячменю, жита і кукурудза підвищена з 12,51 до 17,5 грн./т з урахуванням ПДВ за кожні 30 календарних днів.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 30 серпня поточного року.