Херсонська облрада затвердила програму розвитку сільгоспкооперації

Херсонська обласна рада затвердила програму зі створення і області сільськогосподарських виробничих кооперативів, згідно з якою, до 2015 року в регіоні планується створити 168 кооперативів.

Як передає кореспондент УНІАН, програма затверджена рішенням сесії Херсонської облради від 2 вересня ц.р.

Згідно з програмою, в Херсонській області на початок року зареєстровано 37 таких кооперативів, і їх мережу необхідно розширити.

У реалізацію проекту планується вкласти 338,87 млн. грн. Основне фінансування програми передбачається за рахунок держбюджету (259,525 млн. грн.), решта коштів залучатиметься з обласного бюджету (840 тис. грн.), з місцевих бюджетів (170 тис. грн.) і за рахунок позабюджетних інвестицій (81,9 млн. грн.). Кошти обласного і місцевого бюджетів спрямовуватимуться переважно на фінансування безкоштовної реєстрації кооперативів, держбюджету – на придбання устаткування для них.

Кооперативи займатимуться збутом, зберіганням і переробкою сільгосппродукції, забезпечуватимуть селян матеріально-технічними засобами за доступними цінами або з можливістю покупки техніки в кредит.

У кооперативах планується створити 1,68 тис. робочих місць з фондом заробітної плати 20,899 млн. грн.