Азаров відмовився від програми Тимошенко з розвитку села

Уряд Миколи АЗАРОВА визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 121 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року".

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 1761-р від 2 вересня 2010 року, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО на засіданні 3 лютого 2010 року схвалив Концепцію Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року.

Метою цієї програми було визначено підвищення рівня життя сільського населення, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

Концепція передбачала шляхи і способи вирішення проблем сільських територій. Так, зокрема, планувалося створити сприятливі умови для мешкання населення на сільських територіях шляхом упровадження соціальних стандартів і нормативів відповідно до європейських, розвитку об`єктів соціальної інфраструктури, сприяння створенню комунальних підприємств для побутового обслуговування сільського населення і впорядкування сільських населених пунктів, підвищення якості освітніх послуг, розвитку сільського аграрного туризму, народних промислів, підприємництва тощо.

Уряд Ю.ТИМОШЕНКО наголошував, що виконання цієї програми забезпечить підвищення рівня зайнятості і збільшення доходів сільського населення, розвиток інженерної і соціальної інфраструктури сільських населених пунктів і поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості.

Передбачалося, що програма фінансуватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також сільських і селищних громад, приватних інвестицій. Крім того, планувалося залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Міністерство аграрної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади повинно було у тримісячний термін (до 3 травня 2010 року) подати на розгляд Кабміну проект Державної цільової програми.