УКАБ: профіцит потужностей з переробки соняшника складе 43%

Профіцит потужностей з переробки насіння соняшнику в Україні в 2010/11 маркетинговому році (МР) складе 43%.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). За даними УКАБ, виробництво насіння соняшнику в Україні складе 6,3-6,4 млн. тонн при переробних потужностях, що перевищують 9 млн. тонн. Таким чином, майже половина потужностей з переробки насіння залишаться незадіяними, а конкуренція переробних підприємств за сировину обіцяє бути досить напруженою.

Експерти УКАБ зазначають, що надлишок переробних потужностей збільшується з кожним роком. Зокрема, у 2009/10 маркетинговому році він складав 34%, а в 2008/09 МР - лише 15%.

Коментуючи вказану тенденцію, генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА зазначив, що динаміка збільшення переробних потужностей грає на руку аграріям. "Надлишок переробних потужностей - краща гарантія, що ціна на соняшник для сільгоспвиробників буде привабливою, навіть в період масового збору цієї культури", - сказав В. ЛАПА.