ТМ «Oreanda» збільшила продажі шампанського на 42%

ТМ "Oreanda" у липні 2010 року збільшила об'єм продажів шампанського на 42%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 192 тис. літрів.

Як розповіла бренд-менеджер ТМ "Oreanda" Дарина МАРТИНОВА, у 2009 році компанія вклала більше 2 млн. гривень інвестицій в цех шампанізації. Це, за її словами, дозволило збільшити потужності підприємства на 50%. При цьому Д. МАРТИНОВА зазначила, що "тільки об'єм продажів відбиває реальний попит на продукт".

Довідка УНІАН. ДП "Кримський винний дім" виробляє виноробницьку продукцію під ТМ "Oreanda". Підприємство володіє 1,4 тис. га власних виноградників.

З 2007 року ДП "Кримський винний дім" входить у холдинг, який об'єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ "ТД "Мегаполіс" і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (РФ).

За підсумками 2009 року ДП "Кримський винний дім" реалізувало 8,1 млн. літрів вина, що на 14% перевищує показник 2008 року, продажі ігристих вин Oreanda виросли на 22% – до 1,48 млн. л.