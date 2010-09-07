Парламент Криму виділив 730 тис. грн. потерпілим від злив та шквалів

Верховна Рада Криму виділила 730 тис. грн. потерпілим від злив та ураганного вітру в Красноперекопську та Першотравневому районі влітку.

Про це УНІАН повідомив прес-центр кримського парламенту.

"За рахунок надпланових надходжень податків і зборів до бюджету автономії були виділені кошти у розмірі 730 тис. грн. для надання матеріальної допомоги потерпілим в результаті стихійного лиха", - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, дощі у кінці червня викликали підняття рівня грунтових вод в Красноперекопську. Загальна площа постраждалої території складала 9 га.

Вітер у липні пошкодив соціальні об'єкти в Першотравневому районі, блискавка убила мешканку регіону, ще одна жінка загинула від ураження струмом від електропроводу, що впав у двір.