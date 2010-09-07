Мінекономіки пропонує змінити квотування ввезення цукру-сирцю з тростини

Міністерство економіки України пропонує внести зміни в Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини.

Відповідний проект постанови опублікований на сайті відомства.

Зокрема, пропонують встановити, починаючи з 1 січня 2011 р., розподіл тарифної квоти на ввезення цукру-сирцю з тростини за принципом "перший прийшов - першим обслуговуєшся" згідно з Протоколом про вступ України до Світової організації Торгівлі.

Також пропонують впровадити заходи щодо обліку використання тарифної квоти, зокрема, здійснювати видачу ліцензій за узгодженням з Мінагрополітики, впровадити систему інформування Кабінету міністрів щодо видачі Мінекономіки ліцензій на імпорт цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, його фактичного ввезення і переробки.

Згідно з проектом постанови, ввезення цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти здійснюється на підставі виданих Мінекономіки ліцензій. Ліцензії видаватимуть на підставі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розглядатимуться в порядку їх надходження. До заявки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності додаватиме згоду Мінагрополітики.