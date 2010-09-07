УЗА: без офіційних пояснень в портах простоюють понад 20 суден з зерном

Без офіційних пояснень в портах простоюють понад 20 суден із зерном загальною кількістю 380 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української зернової асоціації (УЗА).

У заяві сказано, що деякі судна стоять вже по півтора місяця, оскільки були завантажені ще 28 липня. У асоціації подали перелік суден і звернулися до Держмитслужби по коментар ситуації щодо кожного з вказаних кораблів.

У зверненні акцентується, що УЗА згодна з прогнозами уряду і Міністерства аграрної політики України про можливість експортувати в цьому маркетинговому році близько 15 млн. тонн. Проте "у зв'язку зі штучним і нічим не виправданим блокуванням суден ні експортери, ні виробники не в змозі скористатися сприятливою ціновою кон'юнктурою".

УЗА також закликає Держмитслужбу пояснити причини порушення трьох кримінальних справ проти представників всесвітньовідомих зерноторгових компаній. "Адже аналізи проб, на підставі яких їм інкримінують звинувачення, не можуть бути достовірними, тому що бралися з грубими порушеннями технології відбору і вимог ДСТУ", - сказано в заяві.

Асоціація ще раз запевняє у своїй готовності до співпраці з контролерами Держмитслужби. "Ми не проти додаткових перевірок, але закликаємо робити їх протягом доби, як того вимагає ДСТУ, а не 10-20 діб, як це відбувається зараз. Така затримка суден завдає мільйонного збитку зерноторговим компаніям і не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в Україні", - зазначають в УЗА.