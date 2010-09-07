Завтра в Карпатах, на сході та півдні України можливі дощі

8 вересня на території Україні збережеться мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у карпатському регіоні, у східній, місцями південній частини України пройде короткочасний дощ, місцями грози; на іншій території без опадів.

Вночі і уранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на сході, в Криму і Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Криму до 18°; вдень 15-20°, у південній частині 20-25°, на сході і в карпатському регіоні 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві і столичній області опадів не очікується, вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 15-20°. По Києву температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

7 вересня температура води в Чорному і Азовському морях 20-25°, у Дніпрі біля Києва 18°.