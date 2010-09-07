Аграрії Кіровоградської обл. почали збір кукурудзи, соняшнику і сої

Аграрії Кіровоградської області почали збір кукурудзи, соняшнику і сої.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Кіровоградської обласної адміністрації.

До збору кукурудзи всього підлягають 184,8 тис. га, з яких за станом на 3 вересня урожай зібраний з 3,1 тис. га (2%). Середня врожайність культури складає 43,6 ц/га.

До збору соняшнику підлягають 415,9 тис. га, зібрано 3,4 тис. га (0,8%) при середній врожайності 17,9 ц/га.

Сою передбачено зібрати з території 114,6 тис. га, урожай прибраний на площі 7,8 тис. га (7%) при середній врожайності 14,2 ц/га.

Також в області заплановано одержати урожай цукрового буряка з 18 тис. га. Станом на 3 вересня валовий збір складає 4,6 тис. тонн з 146 га. Середня врожайність складає 314,2 ц/га.

Оранка на зяб виконана на площі 39,3 тис. га. (4%), всього заплановано підготувати більше 1 млн. га землі.