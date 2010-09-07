Ціна цукру не опуститься нижче 6,50-7 грн./кг - Хмельницька ОДА

Заступник голови Хмельницькою ОДА з питань АПК Володимир ГАЛІЩУК вважає, що ціна на цукор нового урожаю має зафіксуватися на рівні 6,50-7 грн./кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прямої телефонної лінії.

«Безумовно, все залежатиме від державної політики. Проте нижче 6,50-7 грн./кг цукор не впаде, оскільки занижується собівартість його виробництва», - пояснив він.

За словами чиновника, діюча закупівельна ціна на цукровий буряк в області складає 350-420 грн. за тонну. «Це надалі обов`язково вплине на формування ціни на цукор, яку я назвав», - конкретизував він.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області цього року цукровий буряк посіяний на площі 50 тис. га, що на 20 тис. га більше, ніж в 2009 році. Валове виробництво цукросировини в 2010 році очікується в межах 1,7 млн. тонн, що більше торішніх об`ємів на 0,8 млн. тонн. Переробляти сировину в 2010 році будуть 7 цукрових заводів.