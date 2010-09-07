УАК: Пільговий імпорт гречки серйозно нашкодить українському виробнику

Пільговий імпорт гречки серйозно нашкодить українському виробнику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК), таку думку висловили фахівці асоціації.

Наголошується, що Україна в новий 2010/2011 маркетинговий рік увійшла майже без кінцевих залишків гречки, адже вирощування цієї культури впродовж останніх років було низькорентабельним. Крім того, обсяг вирощування знижувався. Відповідним чином складалася і цінова ситуація: ціна на гречану крупу в роздрібній мережі досягала 16-18 грн. за кг

За прогнозами УАК, за такої сприятливої кон`юнктури виробники гречки, навіть без державної підтримки, будуть зацікавлені збільшувати посівні площі під урожай 2011 року.

Аналітики зазначають, що імпорт гречки за звичайним режимом, можливість якого обговорюється в уряді, не завдасть відчутного удару по цінах з огляду на те, що в Україні діє 20% імпортне мито на гречку. Проте якщо влада вдасться до пільгового імпорту через Аграрний фонд (як у ситуації з імпортом цукру), тобто без мита і ПДВ, то вітчизняний виробник може серйозно постраждати.

«Такий імпорт, особливо у період масової реалізації гречки, зумовить штучне здешевлення крупи цієї культури і зменшить інтерес українських аграріїв до її вирощування в майбутньому. Такий розвиток подій на короткий термін принесе вигоду кінцевим споживачам, але в майбутньому негативно вплине на виробників, а згодом, і на споживачів», - йдеться у повідомленні.