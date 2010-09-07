Експерт: Уряд, найімовірніше, введе квоти на експорт зернових

Уряд, найімовірніше, введе квоти на експорт зернових. Про це йдеться у переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Іваном ПАНІНИМ.

Як наголошується у звіті, на даний момент ринок зернових перебуває у «підвішеному» стані – експорт заморожено, питання з введенням квот не вирішено, зернотрейдери фактично припинили закупівлю зерна. На думку аналітика, збитки від цього поки оцінити складно, однак вони явно будуть ще більшим, якщо уряд якнайшвидше не розставить все по своїх місцях. «Ми вважаємо, що введення експортних квот при поточних прогнозах урожаю є превентивним заходом, спрямованим на забезпечення продовольчої безпеки України. Ми чекаємо, що вони все ж будуть введені», - наголошується у звіті.

На думку аналітика, доцільно було б збільшити обсяг квот на 2-2,5 млн. тонн, щоб не порушувати баланс зернових, а також, у першу чергу, розподіляти квоти між компаніями згідно з укладеними раніше контрактами на поставку.

І.ПАНІН також відзначає, що введення повної заборони на експорт зернових з України малоймовірне. «Такий захід може зашкодити позитивній репутації України, а також зернотрейдерів, яку вони заробили за останні кілька років», - наголошується у звіті. Водночас, на думку аналітика, зернотрейдери при цьому могли б виграти. «Заборона на експорт зернових могла б бути розцінена як форс-мажор, а компанії могли б без втрат розірвати невигідні контракти на поставку зернових і пізніше укласти нові за більш вигідними цінами», - відзначає І.ПАНІН.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабмін на сьогодні відмовився від квотування експорту зерна. Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядок видачі ліцензії». Документом пропонувалося встановити квоту на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 1,5 млн. тонн, ячменю – 1 млн. тонн і жита – 10 тис. тонн.