Виробники молочної продукції заявляють про дефіцит якісної сировини

Голова правління ВАТ "Вапнярський молокозавод" Олександр Первухін повідомив, що в області спостерігається дефіцит якісної сировини для виготовлення якісної молочної продукції.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив О. Первухін.

За його словами, завод від населення купує 90% молока і 10% від господарств. "Від господарств якість молока значно вища і, звичайно, і ціна вища. Виробляючи сир, завод не може собі дозволити купувати неякісне молоко ", - сказав О. Первухін.

Він також зазначив, що в області існує конкуренція на ринку якісної сировини. "Молока не вистачає, багато заїжджає на територію Вінницької області закупників сировини. Серед них представлені "Балтський молочний комбінат", компанія "Президент", "Агрополіс", «Галактон» та інші ", - повідомив він.

У свою чергу фахівці молоказаводу зазначили, що в молоко населення додає миючі засоби, пральний порошок, мило, соду, фосфати і при вияві в молоці домішок це молоко повертають назад в село населенню і такі випадки непоодинокі.

"У селі не більше 10-12% населення, яке здає молоко, займається фальсифікацією, загальна маса приносять якісне молоко. І ось ці 10-12% псують усю бочку з молоком ", - зазначають лаборанти заводу.

Фахівці заводу переконані, що населення треба виховувати, тобто у людей має бути мотивація здавати молоко високої якості, і вони відповідно повинні отримувати вищу ціну за якісний продукт.

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига під час зустрічі з колективом заводу підкреслив, що в селі, де є сотня корів окрім молокоприймального пункту має бути ветеринарний лікар, який перевіряв би цих же корів на хвороби і на вакцинацію, що також впливає на якість молока.

Крім того, перебуваючи на Вапнярському молокозаводі, М. Джига також акцентував увагу на присутності молочної продукції в роздрібній торгівлі. "Я заходжу в магазин - молочна продукція з Миколаєва, Донецька, Кременчука, Києва, Волині, а з Вінницької області представлена продукція тільки "Літинського молокозаводу" і більше нічого немає вінницького. Треба витіснити цих інтервентів, що захопили наш вінницький ринок ", - переконаний М. Джига.

Як повідомляв УНІАН, Вапнярський молокозавод 2009 рік завершив зі збитками 1,746 млн. грн. проти 2,721 млн. грн. прибутку у 2008 році. У 2009 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився на 26,44% або на 25,212 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 70,139 млн. грн.

Довідка УНІАН. Вапнярський молокозавод введений в дію у 1928 році. Основним видом продукції підприємства є сир "Російський великий" і твердий сичужний "Вапнярський". На сьогодні виробничі потужності заводу задіяні менш ніж на 50%. Більшість виробленої продукції експортуються в Болгарію і Північну Африку.

24,43% акцій заводу володіє Софія Войтович (член наглядової ради), 24,35% - Тарас Войтович (голова ревізійної комісії), 24,02% - Станіслав Войтович (голова наглядової ради) і 23,02% - Наталія Войтович.