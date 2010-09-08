Всеукраїнська програма «Фруктова країна» підтримала ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»

Всеукраїнська програма «Фруктова країна» підтримала третій Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я»

Дати проведення фестивалю: 2-4 вересня 2010 року

Місце проведення: ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» (місто Одеса)

2 вересня, у День міста Одеси відбулась очікувана подія у рамках Всеукраїнської програми «Фруктова країна» ініційованої ТМ «Наш Сік» - відкриття фестивалю «Молодь обирає здоров’я». Мета заходу – популяризація та пропаганда серед молоді здорового способу життя, здорового харчування, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримка талановитої молоді.

Фестиваль «Молодь обирає здоров’я» спрямований на навчання дітей правилам здорового способу життя. Захід проводиться шостий рік поспіль та третій рік має міжнародний статус. Фестиваль був започаткований Одеським Валеологічним Центром, Одеською обласною державною адміністрацією та Управлінням у справах сім’ї та молоді. Цього року партнером фестивалю стала Всеукраїнська програма «Фруктова країна».



З метою підтримки здорового духу та мотивації дітей до активних змагань ТМ «Наш Сік» надала учасникам більш ніж тонну натурального українського соку. Адже особливу увагу організатори приділяють питанню правильного здорового харчування, більшого вживання українських фруктів, овочів і соків, та привернення уваги до даної теми дітей та їх батьків.



Ініціатори програми та організатори фестивалю об’єднали зусилля з метою подолання проблеми недостатнього вживання українцями українських фруктів, овочів та соків, що є актуальною для України. Таким чином, шляхом навчання дітей правилам здорового харчування, було зроблено ще один крок до вирішення цього питання.

Андрій Крень, голова прес-служби «Одеського заводу дитячого харчування", на офіційній церемонії відкриття фестивалю привітав організаторів та дітей з початком змагань а також про спільні завдання програми та фестивалю: «Приємно бачити тут так багато небайдужих дорослих та дітей. Почесно і важливо брати участь у активних діях, спрямованих на вирішення питань покращення здоров’я нації. Лише разом ми маємо силу змінювати негативні тенденції на позитивні. Це стосується багатьох аспектів здорового життя: способу поведінки, вибору життєвого шляху, збалансованого здорового харчування. Всеукраїнська програма «Фруктова країна» має важливу місію – крок за кроком йти до вирішення проблем, пов’язаних з недостатнім вживанням нашими співвітчизниками українських фруктів, овочів та соків. Місія програми тісно перетинається із завданнями фестивалю. І саме у такому цікавому для дітей форматі ми маємо змогу донести молодому поколінню важливість здорового харчування як запоруку їх здорового майбутнього. Сьогодні на заході багато дітей. Від їхнього вибору залежить все. Тому популяризація здорового способу життя та турбота про здоров’я дітей та молоді – це найважливіше наше завдання».

Після урочистого відкриття фестивалю за участі організаторів був проведений перший тренінг щодо формування здорового способу життя. Далі на учасників протягом двох днів проводились конкурси літературно-музично-спортивних міні-композицій, конкурси агітаційних плакатів та художніх робіт соціального спрямування, конкурси-вікторини з правил здорового життя, а наприкінці - гала-концерт для команд-призерів фестивалю.

Учасниками фестивалю є учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих організацій.

Фестиваль поставив перед собою цілий ряд завдань, що охоплюють такі питання: підвищення рівня інформованості молоді про здоровий спосіб життя; активізація молодіжного руху за здоровий cпociб життя; набуття та засвоєння дітьми i молоддю нових знань про здоровий cпociб життя; популяризація технологій навчання щодо формування здорового способу життя та інше.



Організаторами фестивалю виступили : Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Одеський Валеологічний центр та Громадська організація «Партнерство заради розвитку».



Партнером Фестивалю виступила Всеукраїнська програма «Фруктова країна», ініційована торговельною маркою «Наш Сік».



Всеукраїнська програма «Фруктова країна» та організатори фестивалю мають намір й надалі спільно проводити фестиваль «Молодь обирає здоров’я» та залучати до участі все більше й більше дітей не лише з України, а й з інших країн.



ДОВІДКОВО: «Фруктова країна» - це всеукраїнська програма турботи про здорове харчування українців, яка ініційована ТМ «Наш Сік». Місією програми є популяризація серед українців споживання місцевих фруктів та овочів, а також натуральних соків, які є необхідними для організму та його повноцінного розвитку. Програму розраховано на п’ять років. Вона включає в себе ряд проектів та ініціатив, метою яких є привернення уваги до проблеми низького рівня споживання українцями фруктів, овочів та соків, а також популяризація здорового харчування серед населення. Першопричиною недостатнього споживання овочів та фруктів є скорочення фруктових садів на території України.



Тому на першому етапі програми (навесні 2010 року) ТМ «Наш Сік» привернула увагу громадськості до згаданої проблеми, провівши висадку понад 300 фруктових дерев у 6-ти містах України (Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків). В межах другого етапу програми для українців усіх вікових категорій передбачена освітня кампанія, ціллю якої є розповідь про користь фруктів, овочів та соків для організму людини. У вересні 2010 року програма долучилася до Міжнародного фестивалю «Молодь обирає здоров’я», який проводиться за підтримки Міністерства Освіти України.До завершення року в межах програми будуть реалізовані спільні із благодійними та державними організаціями заходи, скеровані на вирішення згаданої проблеми.



Більш детально про «Фруктову країну» можна дізнатися на сайті http://www.nashsok.ua.

