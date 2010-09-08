Українські аграрії уже зібрали 1 млн. тонн кукурудзи

Українські аграрії вже зібрали 1 млн. тонн кукурудзи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Української аграрної конфедерації (УАК).

В УАК зазначають, що у 2010 році урожай кукурудзи за очікуваними результатами буде трохи більшим 10 млн. тонн., що лише на 500 тис. тонн менше від торішнього показника.

За інформацією УАК, площі під збір у 2010 році складають 2,7 млн. га, що на 29% або 0,6 млн. га більше від площ 2009 року.

"Головним чинником зниження валового збору кукурудзи є істотне зниження врожайності, яке зумовлено складними кліматичними умовами поточного року", - йде мова у повідомленні.

Проте, у зв'язку зі змінами цінової кон'юнктури, аграрії повинні отримати більший прибуток, ніж минулого року, вважають в УАК.

"У разі, якщо держава не застосовуватиме обмеження на експорт, аграрії, навіть при зменшенні об'ємів реалізації кукурудзи, отримають виручки на 1,2-1,3 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році", - зазначають експерти.