У Вінницькій області у 2011 році збільшать площі під гречку у 2 рази - до 30 тис. га

У Вінницькій області на 2011 рік планують збільшення площ під посівами гречки у 2 рази або на 15,1 тис. га порівняно з 2010 роком - до 30 тис. га.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації і зв'язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

"Керівництво області поставило завдання наступного року збільшити посівні площі під цю зернову культуру до 30 тис. га", - сказано в повідомленні.

Площі під гречкою цього року складають 14,9 тис. га, що в 1,5 рази менше, ніж у 2009 році. Зібрано цю культуру на 11,8 тис. га, або 79% площ, намолотили 14 000 тонн зерна. Врожайність гречки складає 12 ц/га, що вище за торішній показник на 1,1 ц/га.