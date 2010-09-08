У Вінницькій області почали роботу 8 цукрозаводів з 14

У Вінницькій області почали роботу 8 цукрових заводів з 14.

Про це повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації і зв'язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

"Почали сезон цукроваріння 8 заводів, а саме Томашпольский, Моєвський, Соколовський, Жданівський, Капустянський, Крижопільский, Іллінецький, Гайсинський і накопичує сировину для переробки Юзефо-миколаївський", - сказано в повідомленні.

Крім того до збору цукрового буряка аграрії приступили в половині районів і вже викопали майже 6 тис. га, а минулого року на цю дату було викопано буряка на площі 785 га.

Як повідомляв УНІАН, цього року у Вінницькій області цукровий буряк перероблятимуть 14 цукрових заводів, у сезоні 2010 року планують виробити 321 тис. тонн цукру.

У сезоні цукроваріння 2009 року Вінницької області працювало 9 цукрових заводів (квоту отримали 11), які виробили 205,139 тис. тонн цукру.