Литва буде експортувати у Грузію зерно

Литва поставить Грузії близько 80 тис. тонн зерна, повідомив журналістам Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Литві Гіоргій Кердикашвілі, повідомляє АПК-Інформ.

"Є пропозиція з боку Литви, що вони можуть забезпечувати Грузію зерном. На першому етапі йдеться про 80 тис. тонн зерна", - сказав посол.

За його словами, переговори з литовською стороною про постачання Грузії зерном тривають.

Раніше влада України заявила, що не має наміру обмежувати експорт зерна в Грузію. "Незважаючи на те, що цього року, порівняно з минулим, порівняно мало урожаю, Україна обов'язково поставлятиме в Грузію зерно", - заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Грузії Василь Цибенко, коментуючи ситуацію навколо дефіциту зерна у світі.

Прем'єр-міністр Грузії Ніколоз Гілаурі заявив, що "Грузія досягла диверсифікації ринку зерна і в країну буде імпортовано зерна більше, ніж вона цього потребує".