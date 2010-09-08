Влада Кіровоградщини рекомендує аграріям збільшити посіви гречки, льону і проса

Головне управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації рекомендує аграріям наступного року збільшити площі під посіви гречки, льону і проса.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник губернатора області з питань АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.

За його словами, фермерів орієнтують на вирощування льону як олійної культури. «Рослина живуча, стійка до засухи і несприятливих погодних умов», підкреслив Б.АНРЮЩЕНКО.

Він відзначив, що збільшення або скорочення посівних площ диктує рентабельність урожаю.