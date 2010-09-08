Влада Кіровоградщини рекомендує аграріям збільшити посіви гречки, льону і проса
16:40, 08 вересня 2010Агро
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Головне управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації рекомендує аграріям наступного року збільшити площі під посіви гречки, льону і проса.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник губернатора області з питань АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.
За його словами, фермерів орієнтують на вирощування льону як олійної культури. «Рослина живуча, стійка до засухи і несприятливих погодних умов», підкреслив Б.АНРЮЩЕНКО.
Він відзначив, що збільшення або скорочення посівних площ диктує рентабельність урожаю.
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