Аграрії вже зібрали 30,4 млн. тонн зерна – Мінагрополітики

За оперативними даними, на 8 вересня аграрії обмолотили 12,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (83% від плану) і намолотили 30,4 млн. тонн зерна, середня врожайність становить 25 ц/га.

Такі дані надали УНІАН у Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що на сьогодні гречка обмолочена з площі 139 тис. га (65%), намолочено 117 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,4 ц/га. Просо обмолочене на площі 76 тис. га (87%), намолочено 117 тис. тонн зерна, середня врожайність – 15,4 ц/га. Кукурудзу на зерно зібрано з площі 317 тис. га (12%), одержано 1,2 млн. тонн зерна, середня врожайність – 37,6 ц/га.

Крім того, соняшник зібрано з площі 571 тис. га (13%), одержано 861 тис. тонн насіння, середня врожайність – 15,1 ц/га.

Цукровий буряк зібрано з площі 18 тис. га (4%), накопано 566 тис. тонн коренеплодів, середня врожайність – 312 ц/га.

Сою зібрано з площі 105 тис. га (10%), одержано 146 тис. тонн насіння, середня врожайність – 13,9 ц/га.

Як зазначають у міністерстві, проведена підготовка грунту під посів озимих культур на площі 8,3 млн. га (90% від прогнозу). Озимі зернові (окрім ріпаку) посіяні на площі 185 тис. га, що становить 2% від прогнозу, зокрема на зерно – 179 тис. га (2%), з них озимої пшениці і тритікалє – 138,6 тис. га (2%), жита – 38,5 тис. га (12%) і ячменя – 1,9 тис. га.

Крім того, аграрії посіяли озимий ріпак на площі 654 тис. га, що становить 53% від прогнозу (1,2 млн. га).