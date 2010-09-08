У Вінницькій обл. подорожчали масло, цукор і молоко

У Вінницькій області в серпні найбільше подорожчали масло вершкове, цукор, молоко, подешевшали — яйця і овочі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У цілому, в порівнянні з липнем ц.р., у області в серпні 2010 року на 0,2% подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої. Більше за все (на 5%) подорожчало масло вершкове, на 4,4% - молоко, на 2,6% - цукор, сир і м`який сир (сир), на 2,5% - кисломолочна продукція, на 2% - олія соняшникова, на 1,8% - хліб і хлібопродукти.

Разом з тим, яйця знизилися в ціні на 1,7%.

Овочі в цілому подешевшали на 11,3%, зокрема, морква, буряк, цибуля, гриби - на 18,3%, капуста - на 12,3%, огірки і помідори - на 11,7%. Картопля знизилася в ціні на 10,6%.

На 3,9% подешевшали фрукти, при цьому яблука – на 10,8%, банани - на 8,5%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,5%, в т.ч. алкогольні напої – на 0,6%, тютюнові вироби - на 0,5%.