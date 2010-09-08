Виробники соняшникової олії і соків проти відміни сертифікації харчової продукції

Українські виробники соняшникової олії і соків виступають проти відміни обов`язкової сертифікації харчової продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспоживстандарту, про це керівники асоціацій «Укроліяпром» і «Союз виробників сокової продукції України» заявили на розширеній нараді в центральному апараті Держспоживстандарту України 7 вересня 2010 року.

За словами представника «Союзу виробників сокової продукції України» Сергія ЧЕРЕПКОВА, «якщо виробник хоче представити свій продукт на ринку, особливо, коли йдеться про європейські ринки, він обов`язково має його сертифікувати. Це перша і головна умова. Досвід роботи з органами сертифікації в країнах Європейського Союзу, Південно-Африканській Республіці, Канаді і Японії доводить це».

С.ЧЕРЕПКОВ відзначив, що сертифікація – це, перш за все, відповідність харчових продуктів нормам безпеки.

«Люди хочуть бачити на прилавках сертифіковану продукцію. Вони шукають відповідні позначки і довіряють лише сертифікованим товарам», – сказав він.

У свою чергу, заступник голови Асоціації «Укроліяпром» Тетяна БЕВЗЮК сказала, що їх виробники проходять сертифікацію, бо вони зобов`язані запевнити споживача в якості продукції.

«Ми впевнені у своєму продукті, і не боїмося проходити сертифікацію», – наголосила вона.

Т.БЕВЗЮК також відзначила, що якість жирів і олій, які потрапляють на український ринок з-за кордону, низька. «Якщо ми відкриємо їм дорогу, скасувавши обов`язкову сертифікацію, то це одразу позначиться на якості продукції, яку споживають українці, на їх здоров`ї», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Кабінет Міністрів відкоригував перелік харчових продуктів, які підлягають обов`язковій сертифікації, виключивши з нього 17 позицій. Це було передбачено розробленим Мінекономіки спільно з Держкомпідприємництва постановою «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконання робіт, надання послуг) і визначається періодичністю проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Таким чином, обов`язковій сертифікації не підлягають тверді сири, рослинна олія і вершкове масло, маргарини, шоколадні цукерки, соки, мінеральні води, ковбаси, м`ясні продукти і консерви, чай, кава, риба, рибні консерви і пресерви.