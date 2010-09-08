Клюєв: Ситуація на ринку зерна нормалізується після завершення його закупівель

Нормалізація ситуації на ринку зерна в Україні прийде після завершення його закупівлі до Аграрного фонду й держрезерву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми закінчимо закупівлі зерна до Аграрного фонду і держрезерву, і буде нормальне функціонування ринку зерна», - сказав А.КЛЮЄВ у відповідь на прохання журналістів конкретизувати позицію уряду щодо експорту зерна з України.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабмін на сьогодні відмовився від квотування експорту зерна. Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

«Якщо експорт буде інтенсивним і ми бачитимемо, що баланс ячменю, кукурудзи чи продовольчої і фуражної пшениці зменшуватиметься до позначки, яка доходить до продовольчої безпеки, ми повернемося до цього питання», - сказав міністр, додавши, що «на сьогодні наш урожай і перехідні запаси дозволяють нам експорт зернових».

Раніше Міністерство економіки України опублікувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензії». Документом пропонувалося встановити квоту на експорт пшениці і суміші пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 1,5 млн. тонн, ячменю – 1 млн. тонн і жита – 10 тис. тонн.