Губернатор: у Хмельницькій області можна збирати два врожаї на рік

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА вважає, що у аграріїв краю є усі можливості, щоб збирати два урожаї на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у програмі "Акценти" на обласному телебаченні "Поділля-центр".

"Це стане можливим, якщо товаровиробники застосовуватимуть новітні технології. У Хмельницькій області є маса прикладів, коли агропідприємства вийшли на вищий, модернізований рівень виробництва" - сказав В. ЯДУХА.

Він підкреслив, що за новітніми аграрними технологіями майбутнє.

Крім того, керівник краю зазначив, що Хмельницька область увійшла до трійки кращих областей держави. Зокрема, за темпами розвитку агропромислового комплексу Хмельницька область зайняла друге місце, а за врожайністю ранніх зернових культур знаходиться на першому місці.