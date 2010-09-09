У Тернопільській обл. приступили до прибирання цукрового буряка

Аграрії Тернопільської області приступили до прибирання цукрового буряка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, цукровий буряк вже зібрано на площі 4,034 тис. га (8% від посіяного). Валовий збір складає 127,592 тис. тонн при середній врожайності 316,2 ц/га.

Також прибрана гречка на площі 934 га (11% від посіяних площ), валовий збір склав 885 т при врожайності 9,4 ц/га.

У даний час аграрії проводять сівбу озимих культур. Ріпак посіяно на площі 51,012 тис. га (87,6%), почата сівба пшениці, якою вже засіяно 1,675 тис. га, ячменю – 280 га та жита – 9 га.