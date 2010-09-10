Азаров: для подолання ажіотажу на ринках треба створювати запаси продовольства

Україна і її регіони повинні створювати регіональні запаси продовольства і мережі гуртових ринків для подолання ажіотажних сплесків попиту на продукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді в Сімферополі з економічного розвитку Криму.

"Ми повинні навчитися прогнозувати і ефективно долати ажіотажні сплески на ринку продовольства", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, в Україні немає об'єктивних причин для підвищення цін зокрема на гречку і картоплю.

"Для підвищення цін були об'єктивні обставини в Україні? Щодо гречки - ніяких абсолютно, щодо картоплі - ніяких абсолютно", - сказав прем'єр.

За його даними, Україна виробляє картоплі більше, ніж їй треба, а підвищення цін на цей продукт викликане чутками, які в основному йдуть з Києва.

"Ми завеземо в столицю картоплі стільки, що її нікуди буде дівати, і ціни підуть, звичайно, вниз", - сказав керівник Кабміну.

При цьому він заявив, що тривогу в українців викликала ситуація в сусідній Росії, де, на його думку, були об'єктивні причини для зростання цін на продукти.

"Але у нас такої ситуації немає", - сказав М. АЗАРОВ.