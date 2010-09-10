Азаров заявляє, що Україна не обмежуватиме експорт зерна

Україна не обмежуватиме експорт зерна, заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з економічного розвитку Автономної Республіки Крим.

"Ми не плануємо вводити ніяких обмежень. Ми зібрали зернотрейдерів і сказали відверто, який об'єм (зерна - УНІАН) ми можемо випустити за кордон", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами голови уряду, Україна орієнтується на те, щоб повністю забезпечити себе фуражним зерном і продовольчою пшеницею.

"Незважаючи на посуху, зібраний достатній (урожай) для того, щоб забезпечити і експортні можливості і внутрішні можливості фуражу. Триває прибирання пізніх зернових", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ раніше заявляв, що нормалізація ситуації на ринку зерна в Україні пройде після завершення його закупівлі до Аграрного фонду і держрезерву.

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабмін на сьогодні відмовився від квотування експорту зерна. Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

За оперативними даними, на 8 вересня аграрії обмолотили 12,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (83% від плану) і намолотили 30,4 млн. тонн зерна, середня врожайність склала 25 ц/га.