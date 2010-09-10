Агропідприємства Івано-Франківської області збільшили виробництво

Сільськогосподарські підприємства Івано - Франківської області за січень -серпень 2010 р. збільшили, у порівнянні з відповідним періодом 2009 р., виробництво валової продукції сільського господарства на 6,5%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Повідомляють, що збільшено виробництво продукції тваринництва - на 26,9%. Водночас, обсяги виробництва в рослинництві (з урахуванням вартості незавершеного виробництва) - зменшилися на 34,7%, в основному за рахунок зернових і технічних культур.

Частка аграрних підприємств у загальнообласних обсягах виробництва за цей період виросла з 21,9% до 25,1%.