Аграрії Прикарпаття намолотили 214 тис. т зерна

Усі сільськогосподарські товаровиробники Івано-Франківської області на 1 вересня т.г. намолотили 214,0 тис. тонн зерна (без кукурудзи) в початковій оприбуткованій вазі, що на 22,0% менше, ніж на цю дату у 2009 році.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. У структурі зернових культур переважає пшениця (61%).

З 1 га прибраної площі отримано в середньому 25,1 ц зерна проти 29,6 ц минулого року. Урожайнішими є озимі зернові культури, зокрема пшениці намолотили 27,0 ц/га, ячменю - 25,9 ц/га.

Найбільше зерна отримали сільгосппідприємства Городенківського (29,3 ц/га), Коломийського (27,1 ц/га) та Снятинського (26,2 ц/га) районів, вони забезпечили 61% загального виробництва зернових культур агроформувань області.

Підприємства, які займаються переробкою зернових культур, у серпні 2010 р. купували зерно в середньому по 1189,3 грн. за тонну (на 24,5% більше, ніж в липні т.г.), у т.ч. пшеницю - по 1204,3 грн./т (на 17,5% більше).