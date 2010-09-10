Спиртзаводи Вінницької області скоротили виробництво спирту

У січні-серпні 2010 року спиртові заводи Вінницької області виробили 1,806 млн. дал спирту, що на 18%, або на 0,438 млн. дал менше, ніж в січні-серпні 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, спад виробництва спирту в січні-серпні викликаний дефіцитом сировини.

У серпні 2010 р. у порівнянні з липнем 2010 р. виробництво спирту підприємствами Вінницької області скоротилося на 6,59%, або на 13,3 тис. дал. - до 188,4 тис. дал., а в порівнянні з серпнем 2009 року - скоротилося на 5,99%, або 12 тис. дал.

Як повідомляв УНІАН, у січні-липні 2010 року спиртові заводи Вінницької області виробили 1,806 млн. дал спирту, що на 19,12%, або на 0,427 млн. дал менше, ніж в січні-липні 2009 року.

Довідка УНІАН. Державне об'єднання "Поділляспирт" об'єднує 14 державних спиртових заводів Вінницької області. "Поділляспирт" входить до складу державного концерну спиртової і лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт".