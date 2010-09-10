Експерти прогнозують дефіцит картоплі

У поточному році однозначно можна чекати дефіциту картоплі внутрішнього виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван ТОМИЧ.

"Що стосується балансу, то цього року буде дефіцит картоплі однозначно. Виходячи з прогнозу урожаю на рівні 12 млн. тонн або 14 млн. тонн, це несуттєво. На споживання потрібно 6-7 млн. тонн, на посадку - близько 5 млн. тонн, близько 6 млн. тонн - на корми, і на переробку - 1,5-2 млн. тонн, а втрати складають 20-22%, - сказав І.ТОМИЧ. - Виходячи з цього, баланс у нас не зійдеться при будь-яких розкладах. Цей дефіцит однозначно необхідно буде покривати за рахунок імпорту, і це потрібно чесно визнати".

За його словами, на сьогодні врожайність картоплі в Україні складає від 100-120 до 140 ц/га, але є господарства, які збирають в межах 400 ц/га. У зарубіжних країнах - традиційних виробниках картоплі врожайність, незалежно від погодних умов, складає 300-400 ц/га.

У свою чергу експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Роман СЛАСТЄН вважає, що дефіцит картоплі залежатиме від рівня втрат урожаю. "Втрати будуть, але вони залежатимуть від того, яка у нас буде зима. Якщо будуть люті морози, то втрати будуть, можливо, тоді і буде певний дефіцит, який ми покриватимемо за рахунок імпорту", - сказав Р. Сластєн.