Гендиректором Nestlе в Україні та Молдові призначено Мауріціо Патарнелло

Генеральним директором Nestlе в Україні і Молдові призначений Мауріціо ПАТАРНЕЛЛО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, М. ПАТАРНЕЛЛО 1 жовтня змінить Бруно Ле СІКЛЕ, який призначений на посаду директора з міжнародного маркетингу, продажів та комунікацій Nestlе Waters.

Повідомляють, що М. ПАТАРНЕЛЛО почав кар'єру в Nestlе у 1993 році у фінансовому відділі. З 1999 року займався розвитком торговельної марки San Pellegrino.

З 2002 року він працює на ринках Африки, Океанії і Азії - від керівника бізнесу Nestlе Waters в Лівані і Йорданії до члена ради директорів Nestlе Waters, керівника зони Африки, Океанії, Азії.

Довідка УНІАН. Nestlе є провідним виробником продуктів харчування у світі. Продукція Nestlе представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для домашніх тварин.

Nestlе працює в Україні з 1994 р. У 1998 році Nestlе S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч". У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна". У кінці 2003 року Nestlе S.A. придбала 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин").

За підсумками 2009 року компанія збільшила загальний об'єм продажів на українському ринку на 16,2%, у порівнянні з 2008 роком, - до 3,122 млрд. грн.