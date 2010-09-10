Аграрії Харківщини почали сівбу озимих культур

Аграрії Харківської області почали сівбу озимих культур.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Харківської обласної держадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віталія АЛЕКСІЙЧУКА.

За його словами, на сьогодні із запланованих 505 тис. га засіяно 41,3 тис. га (8%). З них на зерно засіяно 40,84 тис. га, у тому числі пшениця - 40,18 тис. га, жито - 0,66 тис. га.

Найбільше посіяли господарства Чугуївського (33% запланованої площі), Купянського (25%) і Волчанського (24%) районів області. Найменше - аграрії Лозовського (2%), Сахновщинського (2%) і Харківського (3%) районів області.

У Зачепилівському, Кегічевському і Красноградському районах до сівби озимих культур ще не приступили.