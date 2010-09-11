Міліція порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей у Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Криму з посиланням на в. о. начальника слідчого відділу міліції Євпаторії Петра ШЕМЕТОВА.

Кримінальну справу порушено за ст. 137 Кримінального кодексу України - неналежне виконання зобов`язань щодо охорони життя та здоров`я дітей.

Він розповів, що учні 5 і 6 класів школи № 12 у Євпаторія почали надходити в дитячу міську лікарню з 23-х годин 9 вересня.

“У даний час проводиться ряд комплексних медичних заходів. Стан дітей - середньої тяжкості”, - зазначив П.ШЕМЕТОВ.

Був проведений огляд місця події. Співробітниками СЕС взято проби їжі, яка подавалася дітям, за дві доби. Причина отруєння поки не встановлена.

Проводяться санітарно-епідеміологічні та слідчі заходи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 вересня у Євпаторії із кишковою інфекцією госпіталізовано вже 56 учнів загальноосвітньої школи № 12.