У Житомирській обл. гречка зібрана з більше 80% площ
11:58, 13 вересня 2010Агро
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Аграрії Житомирської області станом на 9 вересня ц.р. зібрали гречку на площі 5,8 тис. га, що складає 85% засіяних площ.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, просо зібране з площі 1,3 тис. га (53%).
Наголошується, що зернова кукурудза вже обмолочена на 5 тис. га (6%) при середній врожайності 65,5 ц/га, намолочено 31,4 тис. тонн фуражного зерна.
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