У Житомирській обл. гречка зібрана з більше 80% площ

Аграрії Житомирської області станом на 9 вересня ц.р. зібрали гречку на площі 5,8 тис. га, що складає 85% засіяних площ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, просо зібране з площі 1,3 тис. га (53%).

Наголошується, що зернова кукурудза вже обмолочена на 5 тис. га (6%) при середній врожайності 65,5 ц/га, намолочено 31,4 тис. тонн фуражного зерна.