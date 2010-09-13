Одеський консервний завод випустив новий соковий бренд «Джусик»

Одеський консервний завод дитячого харчування, один з найбільших українських виробників сокової продукції, випустив на ринок новий продукт – дитячий сік під торговою маркою «Джусик».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що ТМ «Джусик» була придбана в кінці минулого року у одного з українських виробників.

У компанії повідомили, що ТМ «Джусик» буде представлена в ще мало освоєному українськими виробниками сегменті соків для дітей. Експерти компанії відзначають, що в Європі і на інших ринках цей сегмент розвинений дуже добре, в Україні ж він має великий потенціал росту.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», засноване в 1867 році, є одним з найбільших виробників соків і дитячого харчування в Україні.